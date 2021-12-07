الهند تسجل 6822 إصابة جديدة بـ كورونا.. و220 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة الهندية حول الوضع الوبائى، ارتفع إجمالى الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد إلى 34 مليونا و648 ألفا و383 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 473 ألفا و757 حالة.

وأفادت الوزارة، بأن 34 مليونا و79 ألفا و612 شخصا، تعافوا من الإصابة بـ كورونا منذ بدء انتشار الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.