جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة الهندية حول الوضع الوبائى، ارتفع إجمالى الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد إلى 34 مليونا و648 ألفا و383 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 473 ألفا و757 حالة.
وأفادت الوزارة، بأن 34 مليونا و79 ألفا و612 شخصا، تعافوا من الإصابة بـ كورونا منذ بدء انتشار الجائحة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل 6822 إصابة جديدة بـ كورونا.. و220 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.