“49” حساب المواطن الدفعة 49 شهر ديسمبر الخميس 2021/12/09 ساعات قليلة على إيداع الدعم

يبحث الآن أكثر من 11 مليون مواطن سعودي، عن موعد إيداع دعم برنامج حساب المواطن الدفعة 49 الخاصة بشهر ديسمبر 2021، بعد أن صدرت نتائج الأهلية منذ 4 أيام وتم نشر أسماء نتائج الأهلية والمستحقين للدعم، الذي يصرف للمواطنين الأقل دخلاً والمقيمين بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية، فبرنامج حساب المواطن يعد البرنامج الأكبر في الوطن العربي، الذي يقدم دعم نقدي للفئات الأقل دخلاً وقد تم منحه شهادة دولية من الأمم المتحدة، كأفضل برنامج حماية اجتماعية في العالم العربي منذ فترة لضخامة العدد الذي يستفيد من البرنامج، وفيما يلي موعد إيداع الدعم لشهر ديسمبر الجاري.

رسمياً يتم إيداع حساب المواطن بصورة دورية كل شهر في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

في حال صادف يوم 10 من الشهر الميلادي يوم جمعة يتم تقديم الصرف ليوم 9 يوم الخميس.

أما إذا صادف موعد الإيداع يوم السبت يتم تأجيل موعد الإيداع إلي يوم الأحد 11 من الشهر.

موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر 2021حساب المواطن الدفعة 49

كان برنامج حساب المواطن قد انطلق عام 2017، لتقديم الدعم للمواطنين السعوديون حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة تليق بالمواطن السعودي، ومنذ ذالك التاريخ تم صرف 48 دفعة سابقة بإجمالي مبالغ 107 مليار ريال سعودي، لأكثر من 11 مليون مواطن، وأخر هذه الدفعات كان الدفعة الماضية دفعة شهر نوفمبر الذي بلف الدعم بها 1.9 مليار ريال، إضافة إلي 19 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة.

الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج ca.gov.sa. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة اسم المستخدم وكلمة المرور. من الشاشة الرئيسية أضغط على أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن. سوف يطلب البرنامج بياناتك الشخصية قم بتسجيلها بدقة وأضغط على أيقونة أستعلام. سوف تظهر كافة تفاصيل البرنامج على الفور.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 49شرط أستمرار دعم برنامج حساب المواطن

أعلن البرنامج على حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، أنه لاستمرار صرف الدعم يجب على المستفيدين تحديث بياناتهم باستمرار وتسجيل أي بيانات تطرأ عليهم وعلى دخولهم، حتى يتم مطابقتها مع بيانات الجهات ذات الشأن، وفي حال لم يقم المواطن بذالك سوف يقوم البرنامج بوقف الدعم فوراً حتى تتم عملية التحديث.