اول قسط بعد شهرين وبدون كفيل 30 ألف ريال للسعودي والمقيم

العملاء بمختلف الجنسيات وأيضاً المواطنين السعوديين يبحثون عن أفضل العروض التمويلية وأيضاً بأفضل المزايا وكذلك بفترات سداد مرنة تناسب احتياجاتهم الأساسية فتوفر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي صغير وأيضاً سريع ويتميز بفترة سداد ميسرة ومرنة ربما تصل إلى 36 شهر وتتميز كذلك كل العروض التمويلية الميسرة من شركة اليسر بأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

اول قسط بعد شهرين وبدون كفيل مع تمويل شركة اليسر

منتج شركة اليسر للتمويل والذى ربما يصل قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي ويستطيع الحصول عليه كل من العميل السعودي وأيضاً المقيم بالسعودية ويتميز التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بالآتي

يتميز التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي الأصغر من اليسر بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل قيمة إلى 30 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة اليسر بفترة سداد قيمة التمويل ميسرة ومرنة ربما تصل إلى 36 شهر.

تمويل شركة اليسر للتمويل أيضاً متوفر بلا كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.

التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل يتميز بأن العميل يأجل أول قسط لمدة شهرين.

تمويل شركة اليسر للتمويل متاح لمختلف العملاء سواء السعوديين أو المقيمين.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

هنالك خطوات بسيطة جدا يستطيع من خلالها العميل الراغب في الحصول على التمويل الشخصي الأصغر الحصول على التمويل لدى شركة اليسر للتمويل سواء العميل المتقدم سعودي وأيضاً المقيم من خلال الخطوات التالية

يتم في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالسعودية.

كذلك الدخول على رابط التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر.

ثم الضغط على طلب التمويل الشخصي الأصغر.

ملئ نموذج طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل.

كذلك يتم الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل

حددت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية عدد من النقاط التي لابد من توافرها عند العميل المتقدم سواء السعودي وكذلك العميل المقيم وهي

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يتعدى 60 عام كحد أقصى.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم الراغب في التمويل.

لابد من تقديم الهوية الوطنية.

تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

العنوان الوطني.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة اليسر