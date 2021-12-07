توصية جديدة من الصحة العالمية بشأن علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين

جدة - نرمين السيد - أوصت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها مساء أمس الإثنين، بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من فيروس كورونا فى علاج المرضى بالوباء، لافتة إلى أنه "لا يوجد دليل على أنها تحسن فرصهم فى البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الصناعى".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، لم تثبت عدة دراسات على بلازما من دماء المتعافين من كورونا أى فائدة واضحة على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة.

وتم إيقاف دراسة أمريكية فى مارس الماضى بعدما أوضحت أنه من غير المرجح أن تساعد تلك البلازما المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "هذه الطريقة فى العلاج مكلفة وتضيع الكثير من الوقت"، موضحة أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافين من كورنا لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة.

وبحسب الوكالة، ارتكزت التوصية المنشورة فى المجلة الطبية البريطانية على نتائج 16 تجربة، شملت 16236 مريضاً بالوباء، لا يعانون من أعراض شديدة.

وتقوم فكرة العلاج ببلازما دماء المتعافين من كورونا على أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا الموجودة بها يمكنها أن تحيد الفيروس، وبالتالى تمنعه من التكاثر، وتوقف تلف الأنسجة لدى المرضى.

وأظهرت تجارب أن العلاج المحتمل لمرض كوفيد - 19 باستخدام بلازما دم المتعافين، لا يقلل من عدد الوفيات بين المرضى.

وجاءت النتائج بمثابة انتكاسة للباحثين وهيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا، الذين قادوا حملة لجمع التبرعات بالبلازما.

وتم الآن إغلاق هذا الفرع من تجارب التعافى، والتى تدرس عددا من علاجات كوفيد الواعدة.

وعلّقت تبرعات البلازما مؤقتا، وفقا دائرة الخدمات الصحية.