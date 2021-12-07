سوريا: إخماد حريق فى مرفأ اللاذقية بعد قصف إسرائيلى

وبحسب التلفزيون الرسمى السورى، فقد هزت 5 انفجارات متتالية مدينة اللاذقية الساحلية جراء عدوان إسرائيلى على ساحة الحاويات بالمرفأ، فيما اندفعت عربات الإطفاء إلى موقع الهجوم على الفور.
وكان مصدر عسكرى سورى أعلن فجر اليوم، أن طيران العدو الإسرائيلى قصف مواقع فى محافظة اللاذقية خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة 1.23، موضحًا أن القصف الجوى الإسرائيلى استهدف المرفأ بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية، ما أصاب ساحة الحاويات فى الميناء التجارى.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد المصدر العسكرى السورى أن ذلك العدوان الإسرائيلى "أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية فى المكان المذكور، وعدم وقوع خسائر بشرية".
وتواصل دول الاحتلال الإسرائيلى شن هجمات على العديد من المناطق السورية من حين لآخر، واستهدفت مرفأ اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط اليوم، وهو قريب من قاعدة حميميم الجوية الروسية، علاوة على أنه الميناء الرئيسى لسوريا، حيث تتدفق من خلاله المواد الغذائية والإمدادات الضرورية الأخرى إلى سوريا.
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