انهيار مبنى في فرنسا جراء انفجار والبحث عن مفقودين

أفادت قناة "bfmtv" بانهيار مبنى من ثلاثة طوابق جراء انفجار، في شارع جان جوريس بمنطقة الميناء ببلدية سانارى سور مير.
وفي بيان صحفي، قال محافظ فار: "خدمات الطوارئ وصلت على الفور ووجدت رائحة غاز قوية".
وأضاف: "تم إنشاء محيط أمني حول منطقة الكارثة وقطع الغاز وإخلاء مبنى يقع في المنطقة المجاورة مباشرة، وفتحت المدينة صالة للألعاب الرياضية لإيواء الضحايا".
وأشار رجال الإطفاء إلى أنه يتم البحث عن خمسة أشخاص تحت الأنقاض، أربعة بالغين وطفل، في حين تمت معالجة 4 مصابين بجروح طفيفة من قبل خدمات الطوارئ.
هذا وأوضح ستيفان نيببر، مسؤول الاتصال برجال إطفاء المنطقة، أن "مصدر الانفجار غير معروف حاليا".
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