“فرصة واحدة” موعد مباراة الأردن وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة وفرص تأهل المنتخبين

عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي، يترقبون موعد مباراة الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، اللقاء المقرر له اليوم الثلاثاء 2021/12/07 على ملعب “974” المونديالي، وينقل عبر قنوات بي إن المفتوحة والكأس 2 المجانية، اللقاء لا يقبل القسمة على إثنين شعار الفوز هو شعار المنتخبين، ليتم تحديد المنتخب الثاني المتأهل مع منتخب المغرب إلي دور الثمانية.

المنتخب الأردني يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني خلف أسود الأطلسي برصيد 3 نقاط، جمعهم الأردن من الفوز في اللقاء الأول على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل، بينما تلقى النشامى هزيمة ثقيلة من المغرب في الجولة الثانية بنتيجة 4 صفر، بينما المنتخب الفلسطيني يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، من تعادل مع السعودية والخسارة من المغرب برباعية، وأمله الوحيد الفوز الليلة مع هزيمة الأردن من المغرب.

15.00 : بتوقيت غرينتش العالمي. 16.00 : الرابعة بعد العصر بتوقيت ” تونس، المغرب، الجزائر”. 17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا”. 18.00 : السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، قطر، البحرين. 19.00 : السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان.

موعد مباراة الأردن وفلسطين اليومتعرف على تاريخ مواجهات الأردن وفلسطين

دائماً ما يلتقي المنتخبين في تصفيات كأس العالم أو مباريات دولية ودية أو في تصفيات الأمم الأسيوية، فقبل لقاء اليوم تواجه المنتخبين في 6 مباريات سابقة، كانت الغلبة في صالح نشامى الأردن حيث حققوا الفوز في 4 مباريات، وكان الفوز من نصيب المنتخب الفلسطيني في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، سجل المنتخب الأردني 16 هدف في شباك فلسطين، بينما سجل فلسطين 6 أهداف في شباك الأردن.

موعد مباراة الأردن وفلسطين والقنوات الناقلة

تنقل جميع مباريات كأس العرب بالمجان عبر قناتي الكأس وبي إن سبورت المفتوحة، ومباراة اليوم سوف تنقل على الكأس 2 ويعلق عليها المعلق أحمد البلوشي، وينقل عبر قناة بي إن الثانية ولم يتحدد المعلق عليها حتى الآن.

المباراة الأردن* فلسطين البطولة الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العرب قطر 2021. الموعد والتوقيت اليوم الثلاثاء الموافق 2021/12/07 الساعة 18.00 بتوقيت الأردن وفلسطين الملعب ملعب 974 المونديالي القنوات الناقلة بي إن سبورت المفتوحة، الكأس 2 المجانية

بطاقة المباراة