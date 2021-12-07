الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثى للعاصمة السعودية

جدة - نرمين السيد - أدان الأردن بشدة، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثى الإرهابية على المملكة العربية السعودية، والتى كان آخرها استهداف العاصمة الرياض، بصاروخ باليستى اعترضته قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، على "وقوف الأردن إلى جانب المملكة فى وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها"، معربًا عن استنكار بلاده لتلك الممارسات الإرهابية المتكررة التى تصر ميليشيا الحوثى على ارتكابها.

وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكن من تدمير صاروخ باليستى أطلقته ميليشيا الحوثى باتجاه الرياض، إلى جانب صاروخ آخر باتجاه خميس مشيط، معلنا البدء فى تنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثى استجابة للتهديد.

وأكدت الدفاعات السعودية سقوط بعض شظايا الصاروخ الباليستى على أحياء سكنية بالرياض، دون أضرار.

وفى سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، من أن استمرار هجمات الحوثيين على مأرب والسعودية، مع إمعانهم فى استهداف المدنيين، يظهر أنهم العقبة أمام إيجاد حل بالوسائل الدبلوماسية.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تهدف إلى وضع حد للأزمة فى اليمن عبر العمل مع الشركاء فى السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، أن عملية اعتراض الصاروخ البالستى فى الرياض تسببت فى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية من دون وقوع أى أضرار.