أمريكا تعلن لائحة حمراء من 10 دول لمواجهة أوميكرون ليس بينها جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أوصت السلطات الأمريكية رعاياها، اليوم الثلاثاء، بتجنب السفر إلى 10 دول، من بينها دول أوروبية سجلت أعلى معدلات التلقيح، مثل فرنسا والبرتغال، فى خضم إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الوبائية الجديدة التى تشهدها أوروبا.





وحسبما ذكرت "سكاى نيوز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى نشرتها الجديدة إلى رعاياها: "تجنّبوا السفر إلى فرنسا"، معلنة رفع مستوى التحذير لهذا البلد إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات التحذير، مع اقتراب عيدى الميلاد ورأس السنة الميلادية، وذلك فى ظل انتشار أوميكرون، أحدث متحورات فيروس كورونا.

وكانت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، الهيئة الصحية الرئيسية فى الولايات المتحدة، أوضحت أنه "نظرًا إلى الوضع الحالى (المرتبط بكوفيد-19) فى فرنسا، حتى المسافرين الملقحين بالكامل يمكن أن يواجهوا خطر الإصابة بالمتحورات ونقلها".

وبحسب الشبكة البريطانية، تشمل لائحة الدول التى حددتها الخارجية الأمريكية بالتحذير الصادر عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها: "فرنسا، والبرتغال، قبرص، وأندورا، وليختنشتاين" فى أوروبا، إضافة إلى "الأردن وتنزانيا".

كما أضافت وزارة الخارجية الأمريكية كلا من "مالى وجزر فيجى" إلى هذه اللائحة، بعدما أعلنتا كلا البلدين، أمس الإثنين، تسجيل أول إصابة بأوميكرون.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن قبل أسبوع، أن الأمر سيتطلب أسابيع لمعرفة مدى فاعلية اللقاحات ضد متحور أوميكرون الذى تم رصده للمرة الأولى فى جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك الأدوات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد.

وقال بايدن فى كلمة له بشأن متحور كورونا الجديد، إن الإعلان السريع عن متحور جنوب إفريقيا يساعدنا كثيرا فى مواجهة كورونا، معتبرًا أن الحصول على اللقاحات كاملة أهم طريقة لمواجهة متحورات كورونا، مشددا "سنحارب متحور كورونا الجديد وسننتصر عليه".