تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل للمواطنين والمقيمين بالمملكة

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، هو احد القروض التي دائما ما يتم البحث عنها من قبل الكثيرين في المملكة العربية السعودية، وتمويل شخصى بدون كفيل يتم تقديمه لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ويتم تقديم قروض شخصيه بدون تحويل راتب وبدون كفيل من العديد من أماكن عده منها الشركة السعودية والتي تقدم تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وتقدم تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تخالفها وهذه من اهم المميزات التي تمتلكها الشركة السعودية، نجد ان هناك شركات تقدم تمويل شخصى للمواطنين والمقيمين وغيرها يقدم للمواطنين فقط دون المقيمين وسوف نتعرف على كل هؤلاء، ونجد ان هؤلاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصى يرغبون في عمل مشاريع صغيره لحياة افضل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

هناك الكثير من البنوك والشركات السعودية التي تقدم هذا التمويل الهام لكل المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، وتقدم تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل ولا تشترك تحويل الراتب ولا وجود كفيل وتلبى احتياجاتهم بحسب حالتهم الشخصية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل تمويل شخصى بدون تحويل راتب لتسهيل الأمر على كل من يريد الحصول على هذا النوع من التمويل الشخصي.

تمويل الشركة السعودية

كما وضحنا ان الشركة السعودية تقدم هذا النوع من التمويل الشخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وتقدم لجميع الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين وسوف نتعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

يقدم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الاقامه للمقيمين.

كشف حساب بنكى لأخر 3 شهور.

خطوات موضح به الراتب والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

تقديم الاسم الرباعي.

دار التداولات تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

تمنح تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

مداد السداد خمس سنوات.

تمويل دار التداولات

لكن للعلم ان تمويل شخصى دار التداولات يقدم فقط للمواطنين السعوديين ولا يقدم للمقيمين الأجانب، وهذه هي الشروط الخاصة بالتمويل الشخصي من دار التداولات.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

مدة خدمة المتقدم لا تقل عن 6 شهور، وسنتين لموظفي البنوك.

لابد أن يكون المتقدم من هذه البلدان (الرياض، جدة، الدمام، أبها، الأحساء، القصيم، الخبر، نجران، الطائف، تبوك، المدينة المنورة، حفر الباطن، الجوف ) أو أي بلد قريبه من تلك المدن.

أن يكون موظف مدني أو في احدي البنوك.

أن يكون المتقدم من العسكريين بداية من رتبة رائد.

شروط تمويل دار التداولات