وظائف وزارة المالية السعودية 1443 جدارة رابط التسجيل على 71 وظيفة eservices.masar.sa

وظائف وزارة المالية السعودية 1443، من الموضوعات الهامة على الساحة السعودية الآن، فبعد إعلان الموقع الرسمي لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن حاجتها لشغل عدد 71 وظيفة، بطريق التعاقد ومشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وهذه الوظائف قانونية وإدارية وهندسية ومالية للخريجات الحاصلين على مؤهل البكالوريوس والماجستير في التخصصات المطلوبة، لهذا بدأ البحث عن رابط وظائف وزارة المالية للتسجيل ومعرفة الموعد وتفاصيل التقديم، لذلك حرصنا على البحث والتدقيق للوصول للمعلومات الصحيحة التي تفيد متابعينا الأعزاء، وسنعرض تفاصيل الخبر عليكم خلال السطور التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني “eservices.masar.sa“.

الاطلاع على الشروط الأحكام والموافقة عليها.

استكمال تسجيل بيانات المتقدمة صحيحة وكاملة.

الدخول على إعلانات الوظائف وتحديد الوظيفة المتقدم عليها.

ملئ الطلب ثم الحفظ.

الضغط على إرسال الطلب.

رابط التقديم لوظائف وزارة المالية السعوديةمسميات الوظائف المطلوبةموعد التسجيل على وظائف وزارة المالية السعودية

يبدأ فتح باب التسجيل للوظائف المطلوبة صباح يوم الأحد الموافق 8 جمادي الأول 1443، الموافق 12/12/2021، ويستمر التقديم لمدة أسبوع عبر منظومة جدارة توظيف والتي أوضحنا رابطها الرسمي بعاليه، على أن تتوافر الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظائف وسنوضحها تفصيلياً فيما يلي.

الوظائف للنساء بشرط أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثني من نشأت مع والديها خارج المملكة لخدمة البلاد.

المؤهلات المطلوبة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في التخصصات المعلن عنها.

التقديم على وظائف المرتبتين السادسة والثامنة يشترط وجود اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

يتم الترشيح للوظائف المطلوبة للمؤهلات الغير تربوية أولاً ثم المؤهلات التربوية.

تقوم المتقدمة بإحضار معادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية في حال حصولها على المؤهل من خارج المملكة.

يتم مراجعة بيانات المتقدمة والمستندات الخاصة بها لمطابقتها وبيان صحتها.

في حالة وجود اختلاف أو عدم صحة البيانات سيتم استبعاد المتقدمة حتي ولو تم ترشيحها.

اجتياز المقابلة الشخصية المقررة للوظيفة.

الإعلان عن الترشيح النهائي سيكون بعد مطابقة البيانات واجتياز المقابلة الشخصية.

سيكون الإعلان عن أسماء المترشحات إلكترونياً من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

شروط التقديم على الوظائف المطلوبةوزارة المالية السعودية

تعتبر وزارة المالية السعودية من أهم الوزارات لدي الحكومة السعودية، فهي العمود الفقري المتحكم في حركة مختلف الوزارات والخدمات بالمملكة، نظراً لكونها هي الجهة المسئولة عن إعداد ميزانية الدولة، ووضع خطط استثمار الأموال التي يتم توريدها لخزينة الدولة وكيفية صرفها، فكانت من أقدم الوزارات التابعة للحكومة السعودية والتي يرجع تأسيسها لعام 1344 هجرياً.

الموقع الإلكتروني لوزارة المالية

قامت وزارة المالية بعمل موقع إلكتروني لها ليكون المرجع الرسمي للعديد من الأخبار الخاصة بالوزارة.

بالإضافة للإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها وإعلان نتائج الترشيح لهذه الوظائف.

كما يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات للمواطنين والجهات الحكومية سواء للسداد الإلكتروني للفواتير والمستحقات المالية، أو تقديم الشكاوى والاقتراحات لرفع مستوي الخدمات التي تقدمها الوزارة.