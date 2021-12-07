كشف ملابسات قضية سلب مسلح على بنك في الوحدات بـ 2018

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، والتي أوعز مدير الأمن العام بتشكيلها، أعادت منذ أسابيع التحقيق في قضية سلب مسلح حصلت في عام 2018م.
وكان شخص مجهول قد دخل بتاريخ 24/1/2018م فرع احد البنوك في منطقة الوحدات بعد أن قام بإخفاء ملامحه وأشهر سلاحا ناريا كان بحوزته وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد، ولاذ بالفرار ولم يتم تحديد هويته في حينه.
وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق الخاص في القضايا المجهولة عمل على مدار الأسابيع الماضية على اعادة التحقيقات ومقارنة الادلة، والبناء على التحقيقات السابقة، ما مكنهم من الحصول على معلومات جديدة حول القضية قادتهم لتحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة .
وأكد الناطق الإعلامي انه وبعد البحث والتحري عن المشتبه به جرى تحديد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وانه قام بالدخول لفرع البنك وسلب مبلغ 76 ألف دينار تحت التهديد بسلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار بعد ذلك سيرا على الأقدام بين الأحياء السكانية.
وما زال التحقيق جارياً معه تمهيدا لإحالته للقضاء .
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