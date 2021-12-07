العراق: الصدر يستقبل مبعوثة الأمم المتحدة فى منزله بالنجف الأشرف

جدة - نرمين السيد - استقبل زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت، بمنزله فى النجف الأشرف، وذلك فى أعقاب وصولها إلى العاصمة العراقية بغداد.





ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد "وصلت بلاسخارت إلى منزل السيد الصدر فى منطقة الحنانة". وبحسب الوكالة، كانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت قد وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المطار الدولى فى محافظة النجف الأشرف، حيث كان باستقبالها مدير المطار، حكمت فرض على. وكان مقتدى الصدر دعا يوم الخميس الماضى، فى تغريدة عبر "تويتر" إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية فقط، دون أى انتماءات طائفية. وقال الصدر فى تغريدته: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

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