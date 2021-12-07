1600منزل بريطانى بدون كهرباء ومخاوف من الأسوأ بسبب العاصفة الثلجية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، فلا تزال شركات الطاقة تأمل فى إعادة ربط المنازل المتبقية بشبكة الكهرباء، حيث تستمر المعاناة فى بعض المجتمعات بعد 10 أيام من العاصفة أروين.

العاصفة آروين

وفى آخر تحديث لها، قالت جمعية شبكات الطاقة فى المملكة المتحدة، إنها أعادت ربط 99% من العقارات التى فقدت مصدر الطاقة بسبب الأضرار التى سببتها العاصفة أروين ، إلا أن عددًا من المنازل فى الشمال الشرقى لا يزال بدون كهرباء.

كما أشارت الهيئة الصناعية البريطانية إلى "تضرر أكثر من مليون منزل جراء الأضرار التى لحقت بشبكة الكهرباء بسبب العاصفة، وأعيد توصيل أكثر من 99% من المنازل بشبكة الكهرباء، لافتة إلى أن بعض المنازل فى المنطقة التى تحصل على الطاقة الكهربائية من شركة "نورثرن باورجريد" لا تزال بدون كهرباء.

العاصفة بارا

وأشارت العاصفة بارا تطالب بإلغاء القطارات والرحلات مع توقعات بتساقط الثلوج والرياح والفيضانات بسرعة 70 ميلاً في الساعة

وأصدرت هيئات الأرصاد والطقس فى المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، تحذيرات حمراء فى أيرلندا بسبب العاصفة بارا، حيث تتعرض أجزاء من المملكة المتحدة للرياح الشديدة والأمطار والجليد والثلوج؛ وطلب السلطات البريطانية من الأشخاص التحقق من آخر تحديثات الطقس قبل السفر.

1600 منزل بدون كهرباء

وأوضحت "نورثرن باور جريد"، أن 1600 منزلا مازالوا يعانون انقطاع الكهرباء منذ 11 يومًا بسبب العاصفة التى ضربت المملكة المتحدة.

وقالت الشركة إنها لا تزال "مفعمة بالأمل" في أن يكتمل العمل "الذي أمامنا" يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وتأتي عاصفة أخرى - أطلق عليها مكتب الأرصاد الأيرلندية اسم بارا - ومن المتوقع أن تضرب المملكة المتحدة يوم الثلاثاء.

رياح عاتية وثلوج

وقالت "سكاى نيوز" البريطانية إن مناطق غرب أيرلندا ستتلقى أسوأ ما فى العاصفة، حيث أعلنت سلطات المملكة المتحدة رفع مستوى التحذيرات إلى الدرجة الصفراء، خشية الرياح فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

كما نشرت السلطات البريطانية تحذيرات فى نفس المستوى من الثلوج المتوقعة فى جنوب وغرب اسكتلندا.

وحذر خبراء الأرصاد من أن هبوب رياح بقوة 45-50 ميلا فى الساعة، اليوم الثلاثاء وحتى غدًا الأربعاء، ما قد يعرقل الجهود الجارية لإعادة توصيل الكهرباء بالمنازل المتبقية، وهو ما يعنى أن هذه المناطق ستعانى من الظلام وغياب مصادر الطاقة والتدفئة لفترة أطول.

بريطانيون: نشعر بالتعب

وكشفت "سكاى نيوز" عن معاناة الأسر البريطانية فى ظل انقطاع الكهرباء، حيث قال جوناثان شتروت، بمنطقة كيرخيتون فى نورثمبرلاند، إن أسرته تعيش بدون كهرباء لأكثر من 10 أيام.

وقال فى شكواه من الأوضاع لشبكة "سكاى نيوز": "نحن مجتمع مرن للغاية. لكنى أعتقد أن المجتمع والشركات هنا والعاملين فى الخطوط الأمامية هنا بدأوا يتعبون الآن".

وأضاف: "من الواضح أن الكهرباء ستبقى فى انقطاع لوقت طويل، ويضطر الأشخاص الضعفاء فى القرية إلى الكفاح من أجل شق طريقهم والحصول على الدفء والبقاء معًا، لافتًا إلى أن قوات الجيش البريطانى نزلت إلى المنطقة لغوث المنكوبين.

استجابة بطيئة والبريطانيون يتفهمون

وأشار المواطن البريطانى إلى أن "الاتصالات والاستجابة" الضعيفة من شركة "نورثرن باور جريد"، قائلاً إن استحابة الشركة كانت "قليلة جدًا ومتأخرة للغاية"، لكنه أكد "إننا نقدر المهندسين حقًا - فهم يعملون بجد بشكل لا يصدق فى هذه الطقس المتجمد".

وتابع شتروت: "نحتاج إلى اتصالات، ومعلومات دقيقة حتى نتمكن من التخطيط والتأكد من أننا نحمى السكان المعرضين للخطر حتى نتمكن من إعادة الاقتصاد فى هذه القرية إلى العمل مرة أخرى".

وبحسب "سكاى نيوز"، فإنه وسط الغضب المستمر من استجابة الحكومة البطيئة، دعا السياسيين إلى "الضغط على شركة "نورثرن باور جريد"، للتأكد من أنهم "يزيدون من القوى العاملة لاستعادة الكهرباء وربط المنطقة بشبكات الطاقة مجددًا، فى محاولة لإعادة ربط جميع البنايات.