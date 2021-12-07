العراق.. قتلى وجرحى بانفجار مدو يهز البصرة

قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون على الأقل، الثلاثاء، من جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وفي حصيلة أولية، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق استنادا إلى أرقام دائرة الصحة بالبصرة إن الانفجار أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأضافت خلية الإعلام الأمني في بيان أن الضحايا الذين سقطوا كانوا في مركبتين بالقرب من الدراجة النارية المفخخة.

وكان مراسل "دوت الخليج" أفاد في وقت سابق بأن انفجار وقع من جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة البصرة القديمة.

ونقل عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأظهرت صور جرى تداولها النيران وقد اشتعلت في دراجة نارية وسيارة أخرى، بالقرب من أحد الجسور في البصرة.

ومحافظة البصرة تعتبر هادئة أمنية ولم تشهد هجمات إرهابية منذ سنوات طويلة.