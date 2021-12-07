محافظ البصرة: انفجار اليوم يحمل بصمات داعش

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ البصرة، أسعد العيدانى، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 مدنيين، وإصابة 4 آخرين بجروح، جراء التفجير الذى وقع قرب المستشفى الجمهورى بوسط البصرة، مؤكدًا أن الهجوم يحمل بصمات عصابات داعش الإرهابية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال محافظ البصرة فى تسجيل صوتى، إن هجوم البصرة إرهابى، وتم باستخدام دراجة نارية مفخخة،

كما أشار مصدر أمنى إلى أن الانفجار الذى وقع فى البصرة نجم عن تفجير دراجة مفخخة قرب جسر الصمود.

كانت القوات العراقية ومقاتلى البيشمركة الكردية تمكنوا، أمس الإثنين، من استعادة السيطرة على قرية لهيبان فى شمال العراق فجر اليوم، بعدما سيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش الإرهابى الليلة الماضية.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المصادر إن قوات النخبة فى وزارة الداخلية العراقية ومقاتلى البيشمركة الكردية تمكنوا فى ساعة مبكرة من فجر الإثنين، من السيطرة على قرية لهيبان، على الرغم من أن المسلحين قاموا بتفخيخ بعض المنازل بعبوات ناسفة.

وأوضحت المصادر الأمنية العراقية أن مسلحى داعش قتلوا فى هجوم منفصل، أمس الأحد، أربعة جنود من البيشمركة ومدنى، وأصابوا 6 آخرين، عندما هاجموا قرية قره سالم فى شمال العراق.