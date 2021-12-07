بريطانيا تفرض قواعد جديدة على المسافرين لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، دخول قواعد جديدة إلى حيز التنفيذ، لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدة أنها ستلزم المسافرين بإجراء اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة إلى انجلترا.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، سيطلب من جميع المسافرين إجراء اختبار ما قبل المغادرة، وسط تحذيرات من ضيق الوقت بين الإصابة ونشر العدوى مع السلالة الجديدة من الوباء.

وبحسب الوكالة، حذر وزير الصحة ساجد جاويد، من أن المتحور الجديد ينتشر داخل المجتمعات المحلية، ولا يقتصر على السفر الدولى فقط. فيما جاء القرار بشأن اختبارات ما قبل المغادرة بعد دعوات من حزب العمال لتنفيذ هذا الإجراء.

ووفقًا للإجراءات الجديدة، ستطالب السلطات البريطانية أى شخص يسافر إلى المملكة المتحدة من بلدان ليست على القائمة الحمراء، إجراء اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة بـ48 ساعة كحد أقصى من السفر، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة به، على أن يتم منعه من السفر حال ثبوت إصابته.