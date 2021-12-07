العراق: 12 قتيلا وعشرات المصابين جراء هجوم بسيارة مفخخة فى البصرة

جدة - نرمين السيد - وقع إنفجار هائل فى مدينة البصرة العراقية جراء هجوم بسيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا وعشرات المصابين، فى حصيلة أولية للانفجار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وحسبما نقلت وسائل إعلام عراقية، قالت مصادر أمنية فى العراق، إن انفجار البصرة ناجم عن هجوم بدراجة مفخخة، مؤكدة إصابة العشرات ومقتل 12 شخصًا على الأقل.

وكانت القوات العراقية ومقاتلى البيشمركة الكردية تمكنوا، أمس الإثنين، من استعادة السيطرة على قرية لهيبان فى شمال العراق فجر اليوم، بعدما سيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش الإرهابى الليلة الماضية.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المصادر إن قوات النخبة فى وزارة الداخلية العراقية ومقاتلى البيشمركة الكردية تمكنوا فى ساعة مبكرة من فجر الإثنين، من السيطرة على قرية لهيبان، على الرغم من أن المسلحين قاموا بتفخيخ بعض المنازل بعبوات ناسفة.

وأوضحت المصادر الأمنية العراقية أن مسلحى داعش قتلوا فى هجوم منفصل، أمس الأحد، أربعة جنود من البيشمركة ومدنى، وأصابوا 6 آخرين، عندما هاجموا قرية قره سالم فى شمال العراق.

وأشار عقيد من البيشمركة إلى أن مقاتلى داعش ينتهجون أسلوب الكر والفر فى هجمات ليلية على مواقع القوات الكردية، مضيفًا "أنهم يتجنبون البقاء على الأرض لفترة طويلة، وجرى إرسال المزيد من التعزيزات إلى المنطقة لمنع المزيد من الهجمات".