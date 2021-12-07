نظام العمل الأسبوعي الجديد بالإمارات 2022 الحكومة تُصدر تعديلات جديدة وتُحدد العطلة الأسبوعية

نظام العمل الأسبوعي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة خلال الساعات الأخيرة على مؤشر البحث “جوجل”، حيث أعلنت حكومة الإمارات عن إجراء تعديلات على نظام العمل خلال الأسبوع بالجهات الحكومية، وتحديد مواعيد الحضور والانصراف وكذالك العطلة الأسبوعية، هذا وسوف يتم التطبيق في الأول من يناير 2022، مع بحث هل سيتم تطبيق هذا النظام على المدارس والجامعات، وحرصاً منا على توفير تفاصيل الموضوع نعرض عليكم أهم ما جاء بالقرار خلال السطور التالية.

نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات

تم الإعلان اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 من حكومة الإمارات عن نظام العمل الأسبوعي بالجهات الحكومية، بحيث يكون أربع أيام ونصف تبدأ من الإثنين حتي الخميس ويوم الجمعة نصف يوم، على أن يكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ويكون موعد الحضور من الساعة 7,30 صباحاً حتي 3,30 بعد الظهر، ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الجمعة، وقد أصدرت الحكومة الإماراتية قرار بأن تكون إقامة صلاة الجمعة في تمام الساعة 1,15 ظهراً ويكون هذا التوقيت بعموم الدولة.

موعد بدء سريان النظام الجديد

يبدأ تطبيق سريان نظام العمل الأسبوعي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأول من يناير 2022 على أن يكون يوم الأحد 2 يناير 2022 إجازة رسمية.

يسمح للموظفين من ممارسة مختلف الأنشطة الخاصة بهم وكذالك استكمال الدراسات العليا والسفر.

العمل على رفع مؤشرات العمل التنافسي بمختلف المجالات الاقتصادية بين الإمارات وغيرها من الدول.

استمرار خطط الأعمال بالتعاون مع الاقتصاد العالمي والتعاملات البنكية العالمية.

رفع الروح المعنوية والنفسية للموظفين وتجديد النشاط لمواصلة العمل بعد العودة من العطلة.

ترسيخ فكرة التجمعات الأسرية والتواصل بين أفراد الآسرة خلال العطلة.

يستطيع الموظف خلال العطلة تنفيذ مشرعه الخاص بدون معوقات.

الآثار المترتبة على تطبيق النظام الجديدالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

هي الجهة المختصة بتنظيم العمل الحكومي في دولة الإمارات، ووضع اللوائح المنظمة لنظام العمل الحكومي.

وتهدف لرفع كفاءة العاملين بالحكومة والاستفادة من الكوادر الوطنية في تحسين أداء القطاع الحكومي.

وسوف تقوم الهيئة بتحديد وتنظيم إجراءات تطبيق النظام الجديد،