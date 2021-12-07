القنوات المفتوحة الناقة لمباراة ليفربول وميلان اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد وترددها

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد ، هوما سنتعرف عليه حيث يستضيف ملعب سان سيرو مباراة ميلان وليفربول اليوم الثلاثاء 7-12-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021، والكثير من ومحبي وعشاق الفريقين يريدون الآن معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم مجان عبر الأقمار الصناعية المختلفة أهمها نايل سات استرا وهوتبيرد، فالكثير من جماهير كرة القدم لا تمتلك اشتراك في شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية التي تذيع مباراة أبطال أوروبا حصرياً في الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم ، سيدخل ليفربول مواجهة ميلان اليوم على ملعب سان سيرو في واحدة من أهم مباريات الجولة السابعة ويحتل الريدز صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وتأهل ليفربول إلى الدور الحالي بعدما استطاع أن يُحقق الانتصارات المتتالية.

أما عن ميلان سيدخل مباراة ليفربول وهو متواجداً في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربعة نقاط فقط، ولدى ميلان فرصة التأهل للدور المقبل في حالة حقق الفوز على فريق ليفربول في لقاء الليلة، وسنتعرف معكم الآن على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وميلان اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية والمغرب والأردن، وفي تمام الساعة الثانية عش منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان

أما عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم على نايل سات، فمن المتوقع أن تكون قناة ليبيا الرياضية ضمن القنوات المجانية التي تذيع مباراة ليفربول وميلان اليوم في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2021، وسنتعرف على تردد قناة ليبيا الرياضية الآن على نايل سات.

تردد قناة ليبيا الرياضية التي تذيع مباراة ليفربول وميلان على نايل سات: 11766 أفقي H 27500–12303 أفقي H 27500

قناة Arena Sport 2 Premium Serbia HD

BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000

BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000 قناة CBC Sport HD

AzerSpace 46.0°E -11555 H 30000

AzerSpace 46.0°E -11134 H 27500

AzerSpace 46.0°E -12710 H 12500

قناة Sky Sport 5 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

Astra 19.2°E – 11171 H 22000 قناة M. Liga de Campeones 3

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 10979 V 22000 قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 12168 V 29700

قناة Polsat Sport Premium 2 Poland HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم علي استرا astraالقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان اليوم علي الهوت بيرد

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وميلان ليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة، سنتابع معكم من خلال تقارير متتالية نتيجة المباراة وذلك وقت انطلاقها.