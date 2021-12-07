أخبار اليمن : عمليات هجومية يمنية رداً على تصعيد العدوان

عمليات هجومية يمنية رداً على تصعيد العدوان
رداً على جرائمِ العدوانِ السعوديِّ بحقِ بلادنا (اليمن) واستمرارِ الحصارِ، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استهداف عدد من الاهداف العسكرية التابعة للعدوان السعودي في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير.
واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف وزارةَ الدفاعِ السعودية ومطارَ الملك خالد بعدد 6 طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3 وعددٌ من صواريخِ ذي الفقار.
مشيراً إلى استهداف قاعدةَ الملكِ فهد الجويةَ بالطائفِ وشركةَ أرامكو بجدة بعدد 6 طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد2 و 3 .
وفي بيان له اليوم لفت العميد سريع إلى استهداف مواقعَ عسكريةً في مناطقَ أبها وجيزانَ وعسير بعدد 5 طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد1و2 .
وكشف سريع استهداف مواقع حساسةً وهامةً في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجران، بعدد 8 طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K وعددٌ كبيرٌ من الصواريخِ الباليستيةِ.
وأضاف:"إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تهيبُ بكافةِ المواطنينَ والمقيمينَ في المناطقِ المستهدفةِ إلى الابتعادِ عن المناطقِ والمواقعِ العسكريةِ كونَها أصبحتْ أهدافاً مشروعةً لقواتِنا.
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