أخبار اليمن : مانشيتات : الفرحة تغطي عمان وتونس وحزن في سوريا والبحرين

مانشيتات : الفرحة تغطي عمان وتونس وحزن في سوريا والبحرينتغنت الصحف القطرية والإماراتية والعمانية والتونسية بتأهل منتخباتها إلى ربع نهائي كأس العرب، مساء أمس الإثنين، ضمن المجموعتين الأولى والثانية.

وتبدأ "مانشيتات كأس العرب" من الصحف القطرية، حيث عنونت "الشرق": "في 10 دقائق.. بدلاء العنابي يقلبون الطاولة على أسود الرافدين".

أما جريدة "الوطن" القطرية، فقالت: "هزم العراقي وأكد جدارته بصدارة مجموعته بكأس العرب.. العنابي يحقق العلامة الكاملة".

وأضافت صحيفة "الراية": "عزز الصدارة بثلاثية نظيفة أمام العراق.. العنابي يواصل انتصاراته في مونديال العرب".

وإلى الصحف الإماراتية، إذ عنونت صحيفة "البيان": "الأبيض وتونس إلى دور الثمانية في كأس العرب".

وزادت: "قطر تضرب موعدا مع الإمارات، وعُمان في مواجهة تونس بدور الثمانية".

بدورها، قالت صحيفة "الاتحاد": "المرابطون يحقق المفاجأة أمام نسور قاسيون.. والأبيض إلى ربع نهائي كأس العرب".

وأردفت صحيفة "الخليج": "يواجه قطر في ربع نهائي كأس العرب.. الأبيض يخسر أمام تونس ويتأهل".

فرحة عمانية واحتفاء تونسي

وننتقل إلى الصحف العمانية التي احتفت بالفوز أمام البحرين والتأهل لربع النهائي، حيث عنونت صحيفة "الرؤية": "منتخبنا يقسو على البحرين بثلاثية نظيفة ويتأهل مع الثمانية الكبار".

وأضافت جريدة "الشبيبة": "ثلاثية في الشباك البحرينية تضعنا بالدور الثاني بمواجهة تونس".

وتابعت: "فاز على البحرين بالثلاثة.. الأحمر يضرب موعدًا مع المنتخب التونسي في المرحلة الثانية من كأس العرب".

وذكرت صحيفة "عُمان": "بطاقة تأهل وحيدة محط نزال بين الأردن وفلسطين والسعودية بكأس العرب".

بدورها، أثنت الصحف التونسية على منتخبها بعد الفوز أمام الإمارات، حيث عنونت صحيفة "الشروق": "هزم الإمارات وانتزع الصدارة.. المنتخب يقتلع الترشح".

وعنونت جريدة "الصباح نيوز": "كأس العرب.. المنتخب التونسي يمر إلى ربع نهائي المسابقة".

حسرة سورية وترقب مصري

وتحسرت الصحف السورية على خسارة منتخبها أمام موريتانيا بهدفين لهدف وتوديعه كأس العرب، إذ عنونت صحيفة "البعث": "خروج حزين لمنتخبنا الوطني لكرة القدم من كأس العرب".

وقالت صحيفة "الوطن": " في أسوأ مشهد كروي.. الخسارة أمام موريتانيا تلخص الواقع الكروي.. مكافأة الخروج من كأس العرب 3 ملايين لكل لاعب".

وأضافت: "اليوم ختام دور المجموعات لكرنفال العرب العاشر.. البطاقات قد تكون فيصلا لتحديد بطل الرابعة".

من جانبها، عنونت صحيفة "الأيام" البحرينية: "السلبية استمرت وخرجنا بنقطة وحيدة.. منتخبنا يودع كأس العرب بخسارة قاسية بثلاثية عمانية".

وننتقل للصحف المصرية، حيث عنونت صحيفة "المصري اليوم": "مصر والجزائر يبحثان عن الصدارة في كأس العرب".

وأضافت: "مصر والجزائر.. يوم الاختبار الحقيقي".

وزادت: "المنتخب السعودي يتشبث بالأمل أمام المغرب.. وينتظر هدية فلسطين".

من جهتها، قالت صحيفة "الوفد": "4 مواجهات نارية في ختام مجموعات كأس العرب.. مصر تصارع الجزائر على الصدارة في ديربي شمال إفريقيا".

(موقع كورة)

