قرض الضمان الاجتماعي بشروط بسيطة أطلبه الأن

قرض الضمان الاجتماعي أحد أنواع القروض المقدمة فى المملكة العربية السعودية لمواطنيها من بنك التنمية الاجتماعية، وذلك كمساعده لهم فى تحسين الوضع المعيشي وتوفير أحتياجتهم الأساسية، فالقرض مقدم لفئات عده فى المجتمع وبشروط بسيطة وأيضاً طريقة التقديم على القرض تتناسب مع الجميع، ويبحث الكثيرين اليوم عن الطريقة الصحيحة لتقديم على قرض الضمان الاجتماعي وأيضاً التعرف على الشروط الخاصة بالقرض، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

طريقة التقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي

لتقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

اختيار نوع القرض الذي ترغب فى التقديم عليه.

توضيع فرع البنك الأقرب إليك واختياره والضغط عليه.

سيتم إرسال معاد للمقابله فى فرع البنك، عليك بتحضير الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على القرض واستكمال باقي الأجراءات.

مقدم للمواطنين السعوديين فقط.

عدم وجود أي مديونية سابقة ولم يتم سدادها لأي بنك أخر.

الالتزام بدفع الاقساط المحدده مع البنك فى مواعيدها.

لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 2000 ريال سعودي.

ألا يتعدي راتب كل فرد من أفراد الأسرة عن 2000 ريال سعودي. تقديم أثبات ورقي يوضح الحالة الاجتماعية للمطلقة. ألا يتعدي الدخل الشامل للأسرة عن 10 الاف ريال سعودي. عدم امتلاك أي ممتلكات خاصة للمطلقة، فذلك شرط أساسي.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنميةشروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقاتقرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم المواطنين اليوم لبنك التنمية الاجتماعية عن قروض خاصة بشراء السيارات، وذلك ما يكون بشروط محدده أوضحه البنك وهي:

القرض مقدم للسعوديين فقط.

تصل قيمة القرض حتى 150 ألف ريال سعودي.

يشترط تسديد الاقساط الشهرية فى موعدها.

تقديم الاوراق المطلوبة الخاصة بشراء السيارة.

وبذلك أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بقروض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية وبعض أنواع القروض المقدمة من البنك والشروط الخاصة بها، كما أوضحنا لكم طريقة التقدم والتسجيل للحصول على قرض الضمان الاجتماعي، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.