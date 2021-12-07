تردد قناة بى ان سبورت 1HD المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2021

تنطلق اليوم الثلاثاء المباراة التي تجمع المنتخبين السعودي والمغربي في آخر جولة بدور مجموعات كأس العرب 2021، فيما يبحث عُشّاق كرة القدم عن تردد تردد قناة بي إن سبورت 1 لمتابعة هذا اللقاء الحاسم، الذي يستضيفه ملعب الثمامة بقطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الدار البيضاء.

ويدخل المنتخب الأخضر هذه المباراة بفرصٍ ضئيلة، خصوصًا بعد خسارته في اللقاء الأول من المنتخب الأردني بهدف نظيف، ثم تعادله مع المنتخب الفلسطيني، بعد ذلك ليصبح حاصلا على نقطة وحيدة، في مقابل 6 نقاط حصل عليها المنتخب المغربي الذي حقق الفوز على المنتخبين الفلسطيني والأردني على التوالي.

تردد قناة بي إن سبورت 1 الناقلة لمباراة السعودية والمغرب

وننشر تردد قناة بي إن سبورت 1 القطرية على الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات، خِدمة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، والوطن العربي، لمتابعة البطولات العالمية والعربية، سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى، وذلك من خلال الجدول التالي:

اسم القناة beIN SPORTS HD 1 beIN SPORTS HD 1 التردد 11013 11547 معامل الاستقطاب أفقي عمودي معدل الترميذ 27500 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 3/2 اسم القمر الصناعي نايل سات سهيل سات

تردد قناة Alkass الناقلة لكأس العرب 2021

ويمكن متابعة اللقاء الحامي بين المنتخبين السعودي والمغربي عبر قناة الكأس القطرية، وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قنوات الكأس المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات، هو 12245.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كما يمكن التعرف إلى تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وهو 11919.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ومن الممكن مشاهدة المباراة عبر تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات، وهو 10770.

معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

وكانت بطولة كأس العرب 2021م، المقامة في دولة قطر، قد انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر المنصرم، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت الموافق 18 ديسمبر الجاري، وفي نفس السياق، فمن المُقرر أيضاً أن يخوض المنتخب المصري أمام نظيره الجزائرى في تمام التاسعة مساءً وفق توقيت القاهرة.