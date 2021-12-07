قرض شخصي بموافقة فورية بدون تحويل للراتب بالتقسيط المرن

قرض شخصي بموافقة فورية من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها منصة سلفة السعودي بالمملكة وقد أمتاز التمويل بأنه بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري كما أمتاز بالتقسيط المرن لجميع السعوديين المتقدمين لطلب تمويل المنصة ويعتمد سداد التمويل على موعد نزول الراتب الشهري في السعودية عام 1443 هجريًا وذلك لخدمة العميل المتقدم السعودي في المملكة العربية السعودية ومتاح التمويل بدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي بموافقة فورية وسريعة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 5000 ريال سعودي عبر منصة سلفة الإلكتروني في السعودية الآن.

شروط الحصول على قرض شخصي لدى منصة سلفة

الآن منصة سلفة السعودي بالمملكة من أهم التمويلات الميسرة في المملكة العربية السعودية حيث توفر العديد من التمويلات للمواطنين السعوديين في شكل قرض شخصي سريع بموافقة فورية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب تمويل منصة سلفة كالتالي بالتفصيل:

يحتاج الآن تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 4 ألف ريال سعودي بموافقة منصة سلفة السعودي.

لابد من توفير مدة عمل تبدأ من ثلاثة شهور للعامل في القطاع الحكومي فقط لا غير.

يجب توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الحكومي داخل أراضي المملكة.

كذلك العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام في المملكة.

متاح التمويل لجميع العملاء السعوديين تحت ضوابط وشروط محددة لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

تمويل منصة سلفة السعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

كذلك توفير قرض شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين لدى منصة سلفة.

إيضًا تمويل براتب 4000 ريال متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.

التمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي المنصات الإلكترونية في السعودية.

كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بالتقسيط المرن الشهري معتمد على موعد صرف الراتب الشهري لدى موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على تمويل منصة سلفة السعودي