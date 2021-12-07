سوريا: أضرار واسعة بعد استهداف رتل عسكرى أمريكى بعبوات ناسفة فى الحسكة

جدة - نرمين السيد - استهدف مهاجمون رتلاً عسكريًا للقوات الأمريكية بعبوتين ناسفتين فى سوريا، اليوم الثلاثاء، بمنطقة اليعربية التابعة لريف الحسكة الشرقى، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة فى آليات أمريكية، حسبما أفادت مصادر سورية.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الثلاثاء، قالت المصادر السورية إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا أثناء مرور رتل من الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الأمريكى"، لافتة إلى أن الرتل الأمريكى "كان قادمًا من تل حميس غربًا على طريق ترابى بين قريتى بئر الحلو وأم العظام فى منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقى". وأكدت المصادر السورية أن "الهجوم أسفر عن أضرارٍ كبيرة بآليات الاحتلال الأمريكى، تلاه استنفار لميليشيا قسد (قوات سوريا الديمقراطية)"، المدعومة من الولايات المتحدة فى المنطقة.

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