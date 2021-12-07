الصين: أمريكا ستدفع الثمن بسبب أولمبياد بكين

جدة - نرمين السيد - وجهت الصين، تحذيرًا علنيًا إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، وذلك فى أعقاب إعلان واشنطن عن مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المرتقبة فى بكين 2022، حيث أكد العملاق الآسيوى أن أمريكا "ستدفع الثمن".





وكانت واشنطن أعلنت، أمس الإثنين، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية القادمة فى الصين، احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان فى الصين، ولاسيما فى إقليم شينج يانج. وفى مؤتمر صحفى، صباح اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن سوء صنيعها"، لافتًا إلى أن بكين قدمت احتجاجًا رسميًا لدى واشنطن بسبب المقاطعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى". وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، أعلنت فى مؤتمرها الصحفى اليومى، مساء أمس الإثنين، أن "حكومة الرئيس الأمريكى جو بايدن لن ترسل أى تمثيل دبلوماسى أو رسمى إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية والباراليمبية بكين 2022"، معزية قرار الإدارة الأمريكية إلى ما وصفته بـ "انتهاكات حقوق الإنسان فى الصين".

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