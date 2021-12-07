وفى بيان صحفى، قالت شركة "أرامكو" إنه من المقرر أن تبدأ "إل آند تى" فى بناء المنشأة الجديدة قريبًا، متوقعة أن يبدأ الإنتاج بحلول الربع الثالث من عام 2022، حيث ستكون المنشأة على امتداد مساحة 120 ألف متر مربع، وتهدف إلى إنتاج معدات حيوية للعديد من الصناعات، بما فى ذلك قطاعى الطاقة الكهربائية والنفط والغاز.
وأشارت أرامكو إلى أن هذه المنشأة ستكون الأولى من نوعها فى تصنيع هذا النوع بالمنطقة، متوقعة أن تقدم خدماتها داخل منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب البيان تتماشى مذكرة التفاهم مع برنامج "نماءات أرامكو" الذى أطلقته عملاق النفط السعودى فى سبتمبر الماضى، والذى يهدف إلى الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة فى المملكة لخلق القيمة، فضلاً عن تعزيز التوسع والتنويع الاقتصادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مذكرة تفاهم مهمة بين أرامكو السعودية ولارسن الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.