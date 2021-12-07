مذكرة تفاهم مهمة بين أرامكو السعودية ولارسن الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة النفط السعودية "أرامكو" مذكرة تفاهم مع شركة لارسن آند توبرو العالمية "إل آند تى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، والتى ستعنى بمجال تطوير أعمال التصنيع، وبناء منشأة جديدة متخصصة لإنتاج وحدات وأوعية ذات ضغط عال، فى مدينة الجبيل الصناعية شرق المملكة.





وفى بيان صحفى، قالت شركة "أرامكو" إنه من المقرر أن تبدأ "إل آند تى" فى بناء المنشأة الجديدة قريبًا، متوقعة أن يبدأ الإنتاج بحلول الربع الثالث من عام 2022، حيث ستكون المنشأة على امتداد مساحة 120 ألف متر مربع، وتهدف إلى إنتاج معدات حيوية للعديد من الصناعات، بما فى ذلك قطاعى الطاقة الكهربائية والنفط والغاز.

وأشارت أرامكو إلى أن هذه المنشأة ستكون الأولى من نوعها فى تصنيع هذا النوع بالمنطقة، متوقعة أن تقدم خدماتها داخل منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب البيان تتماشى مذكرة التفاهم مع برنامج "نماءات أرامكو" الذى أطلقته عملاق النفط السعودى فى سبتمبر الماضى، والذى يهدف إلى الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة فى المملكة لخلق القيمة، فضلاً عن تعزيز التوسع والتنويع الاقتصادى.