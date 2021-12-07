السفير دياب اللوح يستقبل وزير العدل الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وزير العدل الفلسطينى محمد الشلالدة والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء فى مقر السفارة.





ورحب السفير دياب اللوح بالزيارة، مؤكدا على الدور الملموس الذى تقوم به وزارة العدل فى تسليط الضوء على مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطينى فى المحافل الدولية. ومن جهته ثمن الشلالدة هذا اللقاء الذى يصب فى صالح التشاور وتعزيز العمل وآليات التعاون القضائى الإقليمى والدولى بين السفارة والوزارة فى الملفات ذات الصلة. وتأتى هذه الزيارة على هامش ترؤس الوزير الشلالدة لوفد دولة فلسطين فى اجتماع الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الذى انطلق أعماله بالقاهرة أمس الاثنين برئاسة الجزائر فى الجامعة العربية.

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