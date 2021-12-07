هل يتأثر الرياضيين الأمريكيين؟ روسيا تنتقد أمريكا بسبب أولمبياد بكين

جدة - نرمين السيد - وجه الكرملين الروسى انتقادات رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وذلك فى أعقاب إعلان واشنطن قرارًا بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة فى بكين، حيث نوهت الرئاسة الروسية إلى ضرورة أن تكون الرياضة "بعيدة عن السياسة".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف: "موقفنا هو أن الألعاب الأولمبية يجب أن تكون بعيدة عن السياسة"، لافتًا إلى أن الرياضيين لن يتأثروا بالقرار. وكانت الولايات المتحدة أعلنت، مساء أمس الإثنين، أنها لن ترسل أى ممثل دبلوماسى إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المرتقبة فى بكين 2022، رفضًا لما وصفته الإدارة الأمريكية بـ "انتهاكات حقوق الإنسان" فى الصين، خصوصا إقليم شينج يانج. وبالرغم من الموقف الرسمى والدبلوماسى الأمريكى، إلا أن الرياضيين الأمريكيين سيشاركون فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها فى بكين 2022.

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