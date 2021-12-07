الجامعة العربية: نتطلع لاستشراف ملامح منظومة سياحية تمتلك مقومات التأقلم

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، فى اجتماع المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة الدورة (29)، نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





وإلى نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالى والسعادة أود أن أعرب لكم عن تشرفى بتمثيل معالى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية فى الدورة 29 للمكتب التنفيذى والدورة 24 للمجلس الوزارى العربى للسياحة. فمرحبا بكم بمقر الأمانة العامة، متمنيا لأشغالكم كامل النجاح. وبالنظر للظرفية الاستثنائية التى يعانى منها القطاع السياحى العربى، على غرار باقى مناطق الجذب السياحى فى العالم، فى ظل التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية القاسية التى خلفتها جائحة "كورونا" نتطلع أن تكون هذه الدورة فرصة لصياغة رؤية عربية جماعية مقدامة فى التعامل مع الصعوبات الراهنة واستشراف ملامح منظومة سياحية جديدة تمتلك مقومات التأقلم والتنافس والقدرة على تطوير الخدمات والمنتجات السياحية والاستفادة من فرص التحول الرقمى. كما أود التوجه بخالص عبارات الشكر للدول الأعضاء على الإسهام الفعال فى إثراء جدول أعمال هذه الدورة فى ضوء المقترحات وأوراق العمل المقدمة من طرفها وعلى التعاون البناء للمنظمات والاتحادات المتخصصة فى الحقل السياحى مثمنا حرص مكتبكم للنهوض بهذا القطاع الحيوى والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة تمشيا مع أهداف المجلس الموقر.

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