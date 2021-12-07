خلية الإعلام الأمنى العراقية تكشف تفاصيل انفجار البصرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان خلية الإعلام الأمنى فى العراق، إن "معلومة أولية بينت وقوع حادث تفجير دراجة نارية فى تقاطع الصمود فى محافظة البصرة".
وأضاف البيان أنه حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة، أدى الهجوم إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين، جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية المفخخة.
كما أشارت الخلية الإعلامية العراقية إلى أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة مازالوا يتواجدون فى مكان الحادث لتحديد طبيعة التفجير وإعطاء تفاصيل أكثر عنه"، مؤكدة أنه "سيتم إعلان تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".
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