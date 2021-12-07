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تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022، حيث يتزاحم على إستقبال التردد الجديد للقناة الملايين في الوطن العربي من أجل مشاهدة ومتابعة البطولة العربية لكرة القدم المقام في قطر منذ عدة أيام، والتي أعلنت إدارة القناة إذاعة البطولة بالمجان على التردد المفتوح للقناة على كافة الأقمار الصناعية والتي من أبرزهم النايل سات والعرب سات وسهيل سات.تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022
باتت قنوات الكأس القطرية الأشهر والاكثر بحثاً خلال الأيام القليلة أي منذ الإعلان الرسمي لبث البطولة العربية على قناة الكأس القطرية المفتوحة وقناة بي ان سبورت الرياضية المجانية أيضاً، حيث نجحت إدارة القناة في جذب ملايين المشاهدين العرب خلال الفترة الحالية، لذا يمكن للمواطنين من كافة أنحاء العالم العربي متابعة برامج القناة أيضاً والتي من أهمها برنامج (فض فض، المجلس، الحكم، برنامج 90 دقيقة، الكرة العربية، الحصاد) وغيرها من البرامج والفقرات المتميزة التي تلقي إهتمام وإعجاب الملايين، لذا يمكنكم إستقبال التردد الجديد للقناة من خلال إتباع الخطوات التالية:
|التردد
|11054
|معدل الترميز
|27500
|الإستقطاب
|أفقي
|القمر الصناعي
|نايل سات
يمنكم توجيه إشارة البث المباشر الجديد لقنوات الكأس الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل البيانات التالية:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12245.
- الإستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
فيما يمكنكم أيضاً إستقبال التردد الثاني للقناة من خلال تسجيل التردد الجديد كالتالي:
|التردد
|12418
|الإستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تتمكن عزيزي المشاهدة إستقبال مجموعة قنوات على القمر الصناعي سهيل سات من خلال تسجيل بعض البيانات والمعلومات الهامة والتي من أبرزها التالي:
|التردد
|11678
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|سهيل سات.
فيما يمكنكم إستقبال التردد الجديد على القمر الصناعي جلاكسي من خلال ضبط إشارة البث الجديدة كالتالي: التردد: 12183، معدل الترميز 22500، القمر الصناعي: جلاكسي.
|القمر الصناعي
|آسيا سات
|التردد
|3660
|معدل الترميز
|22500
وصلنا لختام شرح تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022.
الوسوم
تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022، حيث يتزاحم على إستقبال التردد الجديد للقناة الملايين في الوطن العربي من أجل مشاهدة ومتابعة البطولة العربية لكرة القدم المقام في قطر منذ عدة أيام، والتي أعلنت إدارة القناة إذاعة البطولة بالمجان على التردد المفتوح للقناة على كافة الأقمار الصناعية والتي من أبرزهم النايل سات والعرب سات وسهيل سات.تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022
باتت قنوات الكأس القطرية الأشهر والاكثر بحثاً خلال الأيام القليلة أي منذ الإعلان الرسمي لبث البطولة العربية على قناة الكأس القطرية المفتوحة وقناة بي ان سبورت الرياضية المجانية أيضاً، حيث نجحت إدارة القناة في جذب ملايين المشاهدين العرب خلال الفترة الحالية، لذا يمكن للمواطنين من كافة أنحاء العالم العربي متابعة برامج القناة أيضاً والتي من أهمها برنامج (فض فض، المجلس، الحكم، برنامج 90 دقيقة، الكرة العربية، الحصاد) وغيرها من البرامج والفقرات المتميزة التي تلقي إهتمام وإعجاب الملايين، لذا يمكنكم إستقبال التردد الجديد للقناة من خلال إتباع الخطوات التالية:
|التردد
|11054
|معدل الترميز
|27500
|الإستقطاب
|أفقي
|القمر الصناعي
|نايل سات
يمنكم توجيه إشارة البث المباشر الجديد لقنوات الكأس الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل البيانات التالية:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12245.
- الإستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
فيما يمكنكم أيضاً إستقبال التردد الثاني للقناة من خلال تسجيل التردد الجديد كالتالي:
|التردد
|12418
|الإستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
تتمكن عزيزي المشاهدة إستقبال مجموعة قنوات على القمر الصناعي سهيل سات من خلال تسجيل بعض البيانات والمعلومات الهامة والتي من أبرزها التالي:
|التردد
|11678
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|سهيل سات.
فيما يمكنكم إستقبال التردد الجديد على القمر الصناعي جلاكسي من خلال ضبط إشارة البث الجديدة كالتالي: التردد: 12183، معدل الترميز 22500، القمر الصناعي: جلاكسي.
|القمر الصناعي
|آسيا سات
|التردد
|3660
|معدل الترميز
|22500
وصلنا لختام شرح تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022.
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