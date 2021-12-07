تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022، حيث يتزاحم على إستقبال التردد الجديد للقناة الملايين في الوطن العربي من أجل مشاهدة ومتابعة البطولة العربية لكرة القدم المقام في قطر منذ عدة أيام، والتي أعلنت إدارة القناة إذاعة البطولة بالمجان على التردد المفتوح للقناة على كافة الأقمار الصناعية والتي من أبرزهم النايل سات والعرب سات وسهيل سات.

التردد 11054 معدل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات

باتتالأشهر والاكثر بحثاً خلال الأيام القليلة أي منذ الإعلان الرسمي لبث البطولة العربية علىالمفتوحةالرياضية المجانية أيضاً، حيث نجحت إدارة القناة في جذب ملايين المشاهدين العرب خلال الفترة الحالية، لذا يمكن للمواطنين من كافة أنحاء العالم العربي متابعة برامج القناة أيضاً والتي من أهمها برنامج (فض فض، المجلس، الحكم، برنامج 90 دقيقة، الكرة العربية، الحصاد) وغيرها من البرامج والفقرات المتميزة التي تلقي إهتمام وإعجاب الملايين، لذا يمكنكم إستقبال التردد الجديد للقناة من خلال إتباع الخطوات التالية:

يمنكم توجيه إشارة البث المباشر الجديد لقنوات الكأس الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

فيما يمكنكم أيضاً إستقبال التردد الثاني للقناة من خلال تسجيل التردد الجديد كالتالي:

التردد 12418 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تتمكن عزيزي المشاهدة إستقبال مجموعة قنوات على القمر الصناعي سهيل سات من خلال تسجيل بعض البيانات والمعلومات الهامة والتي من أبرزها التالي:

التردد 11678 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي سهيل سات.

فيما يمكنكم إستقبال التردد الجديد على القمر الصناعي جلاكسي من خلال ضبط إشارة البث الجديدة كالتالي: التردد: 12183، معدل الترميز 22500، القمر الصناعي: جلاكسي.

القمر الصناعي آسيا سات التردد 3660 معدل الترميز 22500

وصلنا لختام شرح تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات وعرب سات 2022.