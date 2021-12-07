“إعرف الآن” خطوة بخطوة طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022 عبر موقع الحساب المدرسي الالكتروني

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022، تعاظمت نسبة البحث من قبل العديد من الأهالي وطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، للتعرف على طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية على أن التسجيل للإستمارة سيكون إلكترونيا، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وهو موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، وسارع الآلاف من الطلبة للبحث عن كيفية التقديم في الموقع، ونتابع معكم في السطور التالية خطوة بخطوة كيف يستطيع الطالب أن يقوم بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية أون لاين، كل ما عليك هو متابعة الشرح الذي نوفره لكم.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

تستخدم استمارة الشهادة الإعدادية من أجل الاستعداد لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يقوم الطالب بتحريرها ثم تسليمها إلى المدرسة، وتعتبر طريقة تسجيل الإستمارة سهلة وغير معقدة يمكن لجميع الطلاب من خلال اتباع الخطوات التي نستعرضها لكم من تسجيل الإستمارة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، بأنه يجب على الطالب أو الطالبة الراغبين في تعبئة الإستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، أن يتوفر لديهم بريد إلكتروني عبر موقع المدارس الموحد، وننتقل الآن لنتعرف خطوة بخطوة على آلية تسجيل الإستمارة.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021 – 2022

تسائل الكثيرمن الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية تسجيل الإستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، ولكي يتمكن طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من ملئ نموذج الاستمارة ينبغي في البداية أن يتم التوجه إلى رابط موقع الحساب المدرسي الالكتروني الموحد، وفي حالة كان الموقع مغلق لا تقلق فهذا يكون بسبب كثرة الضغط من الزيارات ويجب عليك المحاولة مرة أخرى، وننوه لكم أعزائنا الطلاب أنه يجب أن تقوم بالتأكد من جميع البيانات المدخلة حتى يتم التسجيل بشكل صحيح ودقيق.

الخطوة الأولى تقوم بتسجيل الدخول إلى رابط الحساب المدرسي https://moe-register.emis.gov.eg. الخطوة الثانية، تقوم بالنقر على إنشاء حساب البريد الإلكتروني. الخطوة الثالثة، تحديد حساب الطالب الخطوة الرابعة، كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب وكود الطالب. الخطوة الخامسة، النقر على أنك لست روبوت ثم انقر التحقق من البيانات. الخطوة السادسة، أدخل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. الخطوة السابعة، يظهر لك الآن الإيميل الموحد وكلمة السر. الخطوة الثامنة قم بتسجيل الدخول مرة أخرى للموقع. الخطوة التاسعة، تظهر لك استمارة الشهادة الإعدادية أكمل بقية البيانات. أخيرا، تأكد من جميع البيانات ثم تنقر على حفظ الإستمارة وطباعتها من أجل تقديمها للمديرية.

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2022