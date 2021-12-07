خطوات إصدار تأشيرة العمرة للمصريين على السيستم السعودى

جدة - نرمين السيد - ولفتت وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، الذى يستلزم قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشى جائحة فيروس كورونا، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائى محليا وعالميا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة فى المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائى فى عدد من الدول، تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول إلى المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية، أن المسموح لهم كل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة بدءا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 4-12-2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحى المؤسسى عليهم لمدة 3 أيام.

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الحج والعمرة السعودية، رسالة جاء فيها: "عملائنا الكرام تم تفعيل مصر وإندونيسيا وباكستان والهند، وبإمكانكم إرسال الخطط التشغيلية وتفعيل العقود للدول المشار إليها أعلاه.. موسم موفق إن شاء لله".

وفى هذا الإطار أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الشروط الواجب توافرها لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج السعودية، وجاءت خطوات إصدار تأشيرة العمرة حسب نوع اللقاح كالتالى:-

- شراء شركة العمرة أو الوكيل الخارجى، الخدمات وتكوين حزم الخدمات البرنامج العمرة.

- ملء شركة العمرة الوكيل الخارجى، بيانات طلب إصدار التأشيرة.

- تعمل شركة العمرة الوكيل الخارجى، على تسكين المعتمرين على برنامج العمرة.

- تسجيل بيانات المعتمرين وتسجيل بيانات نوع اللقاح وإرفاق شهادة اللقاح.

- تسجيل حجز مبدئى لتصاريح اعتمرنا للعمرة أو الصلاة أو الزيارة.

- إرسال شركة العمرة أو الوكيل الخارجى، طلب إصدار تأشيرة للمعتمرين.

- تحقق النظام من نوع اللقاح.

وشددت وزارة الداخلية السعودية، على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، وأن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائى عالميا.