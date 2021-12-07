بدأ بزوجته.. شرطى هائج يقتل 5 أشخاص فى كينيا

جدة - نرمين السيد - كشفت إدارة المباحث الجنائية فى الشرطة الكينية عن تفاصيل مثيرة، اليوم الثلاثاء، بعدما قتل شرطى 5 أشخاص فى العاصمة الكينية، نيروبى، ثم قتل نفسه، بعدما أصابته نوبة هياج غير مفهومة.





وفى بيان عبر حسابها على "تويتر"، قالت إدارة المباحث فى كينيا، إن الضابط المارق بدأ بقتل زوجته فى منزلهما، ثم خرج حاملاً بندقيته الرسمية الكلاشنيكوف "إيه. كيه-47"، وقتل 4 أشخاص آخرين قبل أن يطلق النار على نفسه.

وأشارت الإدارة الكينية إلى أن 3 من الرجال القتلى كانوا معزين، وخرجوا لتوهم من مراسم دفن، مضيفة أنه "بعد قتله الرجال الثلاثة حول الضابط بندقيته إلى اثنين على دراجتين ناريتين، توفى أحدهما أثناء تلقيه العلاج".

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال فرنسيس واهوم، من شرطة منطقة داجوريتى فى نيروبى الواقعة فى وقت سابق، وقال إن "القتلى 6 أشخاص"، وهو نفس رقم الضحايا الذى أكده تقرير الشرطة.

وبحسب الوكالة، قال شاهد عيان، فى وقت لاحق، إن "السكان الغاضبين فى المنطقة أشعلوا إطارات على الطريق احتجاجا على العنف".

وكانت كينيا شهدت واقعة مشابهة فى عام 2010، عندما قتل شرطى 10 أشخاص، منهم اثنان من زملائه، فى بلدة سايكاجو، شمال شرق العاصمة نيروبى. فيما أشار متحدث باسم الشرطة إلى أنه حاول قتل نفسه، إلا أن ذخيرته نفذت، فاضطر لتسليم نفسه.