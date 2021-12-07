الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد كورونا يجب أن يبقى حلًا أخيرًا

أكد الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أن التلقيح الإجباري، الذي اقرته أو تنظر فيه بعض الدول، يجب أن يبقى “حلاً أخيراً”، وفق ما ذكر المدير الإقليمي هانز كلوجه، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

وفي ظل تفشي جائحة كوفيد-19، دعا كلوجه إلى حماية أفضل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، وهي الفئة العمرية الأكثر تضرراً حالياً.

وكشفت دراسة بريطانية أنه لا حاجة للالتزام بشكل صارم بمنح نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية.

وأكدت أن الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر-بيونتيك يعقبها جرعة ثانية من لقاح مودرنا تمنح الأشخاص استجابة مناعية أقوى من غيرهم.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا أو فايزر-بيونتيك ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح مودرنا بعد تسعة أسابيع كانت استجابتهم المناعية أقوى من غيرهم.

وقال ماثيو سنابي الأستاذ في جامعة أكسفورد إنهم اكتشفوا استجابة جيدة للمناعة أقوى من الاستجابة المناعية لجرعتين من لقاح أسترازينيكا.

وتمنح نتائج الدراسة أملا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة في حالة عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات.

وأضاف سنابي أن الدراسة توضح أنه لا حاجة للالتزام بشكل صارم بمنح نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية وإن كانت عملية التطعيم ستتم بشكل أسرع مع استخدام لقاحات مختلفة فلا بأس من ذلك.