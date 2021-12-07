خطوات التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443 عبر بوابة جدارة للوظائف الإدارية

التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443 عبر بوابة جدارة للتوظيف، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الإدارية للسيدات فى المملكة والتى وصل عددها إلى 71 وظيفة لحاملي شهادة البكالوريوس والماجستير في مختلف القطاعات التي تتبع للوزارة، ويتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً لأن يتم التسهيل على المتقدمين.

وظائف وزارة المالية للنساء 1443

أعلنت وزارة المالية بأن التقديم على تلك الوظائف بداية من يوم 12 ديسمبر 2021 وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر، والوظائف المتاحة هي:

وظيفة محاسب مساعد.

مدقق حسابات مساعد.

وظيفة باحث تنظيم وموارد بشرية.

باحث قانوني باحث ميزانية.

محامي شرعي ومحاسب مالي.

مراجع بيانات.

مدير إدارة الحسابات.

محاسب قانونى.

محاسب مساعد محاسب مالى.

شروط التقديم على الوظائف

وضعت وزارة المالية السعودية العديد من الشروط التى يجب توافرها من أجل التقديم على هذه الوظائف حيث تتلخص هذه الشروط فى السطور التالية:-

لابد من إن تكون المتقدمة مواطنة سعودية.

يجب أن تكون حصلت على الأقل على شهادة البكالوريوس في تخصص الوظيفة المتقدمة لها.

يشترط إن تكون متخرجة من الجامعة بتقدير جيد.

إن كانت حاصلة على شهادة جامعية يجب معادلة الشهادة في وزارة التعليم.

اجتياز اختبار قدرات وظائف الدرجة السادسة والثامنة وفقاً لأختبار الوظيفة المقدمة لها.

ينبغي اجتياز اختبار المقابلة الشخصية.

توافر كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم فى هذه الوظائف.

التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443

أوضحت وزارة المالية السعودية بإن التقديم على تلك الوظائف يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-