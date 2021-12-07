خطوات التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443 عبر بوابة جدارة للوظائف الإدارية

التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443 عبر بوابة جدارة للتوظيف، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الإدارية للسيدات فى المملكة والتى وصل عددها إلى 71 وظيفة لحاملي شهادة البكالوريوس والماجستير في مختلف القطاعات التي تتبع للوزارة، ويتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً لأن يتم التسهيل على المتقدمين.وظائف وزارة المالية للنساء 1443
أعلنت وزارة المالية بأن التقديم على تلك الوظائف بداية من يوم 12 ديسمبر 2021 وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر، والوظائف المتاحة هي:
- وظيفة محاسب مساعد.
- مدقق حسابات مساعد.
- وظيفة باحث تنظيم وموارد بشرية.
- باحث قانوني باحث ميزانية.
- محامي شرعي ومحاسب مالي.
- مراجع بيانات.
- مدير إدارة الحسابات.
- محاسب قانونى.
- محاسب مساعد محاسب مالى.
وضعت وزارة المالية السعودية العديد من الشروط التى يجب توافرها من أجل التقديم على هذه الوظائف حيث تتلخص هذه الشروط فى السطور التالية:-
- لابد من إن تكون المتقدمة مواطنة سعودية.
- يجب أن تكون حصلت على الأقل على شهادة البكالوريوس في تخصص الوظيفة المتقدمة لها.
- يشترط إن تكون متخرجة من الجامعة بتقدير جيد.
- إن كانت حاصلة على شهادة جامعية يجب معادلة الشهادة في وزارة التعليم.
- اجتياز اختبار قدرات وظائف الدرجة السادسة والثامنة وفقاً لأختبار الوظيفة المقدمة لها.
- ينبغي اجتياز اختبار المقابلة الشخصية.
- توافر كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم فى هذه الوظائف.
أوضحت وزارة المالية السعودية بإن التقديم على تلك الوظائف يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع بوابة جدارة للتوظيف على شبكة الإنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الوظائف المتاحة.
- اختيار وظائف وزارة المالية.
- بعد ذلك تقوم باختيار التخصص الوظيفي الذى ترغب فى التقديم فية.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك فى المكان المخصص له.
- تكتب بيانات مؤهل الدراسة.
- بعد ذلك رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منك بصيغة pdf.
- الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على زر التسجيل في الوظائف.
الوسوم
التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443 عبر بوابة جدارة للتوظيف، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن توافر عدد من الوظائف الإدارية للسيدات فى المملكة والتى وصل عددها إلى 71 وظيفة لحاملي شهادة البكالوريوس والماجستير في مختلف القطاعات التي تتبع للوزارة، ويتم التقديم على تلك الوظائف إلكترونياً لأن يتم التسهيل على المتقدمين.وظائف وزارة المالية للنساء 1443
أعلنت وزارة المالية بأن التقديم على تلك الوظائف بداية من يوم 12 ديسمبر 2021 وحتى يوم الخميس 17 ديسمبر، والوظائف المتاحة هي:
- وظيفة محاسب مساعد.
- مدقق حسابات مساعد.
- وظيفة باحث تنظيم وموارد بشرية.
- باحث قانوني باحث ميزانية.
- محامي شرعي ومحاسب مالي.
- مراجع بيانات.
- مدير إدارة الحسابات.
- محاسب قانونى.
- محاسب مساعد محاسب مالى.
وضعت وزارة المالية السعودية العديد من الشروط التى يجب توافرها من أجل التقديم على هذه الوظائف حيث تتلخص هذه الشروط فى السطور التالية:-
- لابد من إن تكون المتقدمة مواطنة سعودية.
- يجب أن تكون حصلت على الأقل على شهادة البكالوريوس في تخصص الوظيفة المتقدمة لها.
- يشترط إن تكون متخرجة من الجامعة بتقدير جيد.
- إن كانت حاصلة على شهادة جامعية يجب معادلة الشهادة في وزارة التعليم.
- اجتياز اختبار قدرات وظائف الدرجة السادسة والثامنة وفقاً لأختبار الوظيفة المقدمة لها.
- ينبغي اجتياز اختبار المقابلة الشخصية.
- توافر كافة الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم فى هذه الوظائف.
أوضحت وزارة المالية السعودية بإن التقديم على تلك الوظائف يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع بوابة جدارة للتوظيف على شبكة الإنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الوظائف المتاحة.
- اختيار وظائف وزارة المالية.
- بعد ذلك تقوم باختيار التخصص الوظيفي الذى ترغب فى التقديم فية.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك فى المكان المخصص له.
- تكتب بيانات مؤهل الدراسة.
- بعد ذلك رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منك بصيغة pdf.
- الضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- النقر على زر التسجيل في الوظائف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443 عبر بوابة جدارة للوظائف الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.