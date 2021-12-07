رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 mg.hakomitna.ly منصة حكومتنا

رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 متاح الان لجميع المستفيدين، حيث كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد قررت أن يتم مساعدة الشباب المقبلين على الزواج من خلال تفعيل رابط منصة دعم الزواج الحكومية، حتى يستطيع الشباب أن يقوموا بالتسجيل فيها، حيث سيكون هناك منحة قدرها 40 ألف دينار ليبي سيتم منحها لكل من الشاب الذي سيتزوج وأيضا لزوجته لكل منهما النصف، حتي يستطيعوا شراء مستلزمات شقتهم وسيكون ذلك طبقاً للضوابط.رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021
يجب على جميع الشباب الذين يستعدون للزواج ويرغبون في الاستفادة من منحة الزواج ليبيا 2021، أن يقوموا بالتسجيل في رابط المنظومة الذي فعلته الحكومة للحصول علي المنحة من خلال عمل الخطوات التالية:
- دخول الشاب إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بمنظومة منحة الزواج وهو رابط موقع حكومتنا.
- بعد أن نفتح استمارة طلب الزواج نقوم بتسجيل المعلومات حول الزوج والزوجة وكافة المعلومات عن عقد القران.
- كتابة كافة تفاصيل بيانات الزوج وأيضا كل شىء عن الزوجة مثل تاريخ ميلاد كل منهما والرقم الوطني.
- كما سيكون مطلوب تسجيل بعض البيانات الخاصة برقم القيد، ومطلوب كتابة رقم العائلة وتسجيل البلدية.
أعلن رسمياً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنه من المقرر فتح باب التسجيل لجميع الشباب الذين سيتزوجون ويحتاجون دعم مادي ليقوما بالتسجيل في منحة الزواج ليبيا ولكن تم وضع عدد من الشروط لابد أن تكون متوفرة في هؤلاء الشباب ليتمكنوا من الفوز بمنحة الأربعين الف جنيه ليبي، وأبرز هذه الشروط الخاصة بالتسجيل في منظومة دعم الزواج ليبيا 2021 وهي كالآتي:
- أن يكون عقد قران الزوج والزوجة قد تم في خلال الفترة التي تمتد من الثاني عشر من أغسطس 2021 و حتى يوم 31 ديسمبر 2021
- كما يشترط أن يكون عقد القران قد تم تسجيله في السجل المدني
- لا يكون الشاب قد سبق له الزواج قبل ذلك
- يشترط ان يكون سن الزوج 25 سنة كما يشترط أن يكون سن الزوجة 18 سنة وتكون منحة الزواج بالنصف بينهما
- لا يجوز الشاب أن يتزوج بفتاة اجنبية
- أن يكون هناك رقم قيد للشاب الذي يرغب في الزواج يكون جديد
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رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 متاح الان لجميع المستفيدين، حيث كانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد قررت أن يتم مساعدة الشباب المقبلين على الزواج من خلال تفعيل رابط منصة دعم الزواج الحكومية، حتى يستطيع الشباب أن يقوموا بالتسجيل فيها، حيث سيكون هناك منحة قدرها 40 ألف دينار ليبي سيتم منحها لكل من الشاب الذي سيتزوج وأيضا لزوجته لكل منهما النصف، حتي يستطيعوا شراء مستلزمات شقتهم وسيكون ذلك طبقاً للضوابط.رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021
يجب على جميع الشباب الذين يستعدون للزواج ويرغبون في الاستفادة من منحة الزواج ليبيا 2021، أن يقوموا بالتسجيل في رابط المنظومة الذي فعلته الحكومة للحصول علي المنحة من خلال عمل الخطوات التالية:
- دخول الشاب إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بمنظومة منحة الزواج وهو رابط موقع حكومتنا.
- بعد أن نفتح استمارة طلب الزواج نقوم بتسجيل المعلومات حول الزوج والزوجة وكافة المعلومات عن عقد القران.
- كتابة كافة تفاصيل بيانات الزوج وأيضا كل شىء عن الزوجة مثل تاريخ ميلاد كل منهما والرقم الوطني.
- كما سيكون مطلوب تسجيل بعض البيانات الخاصة برقم القيد، ومطلوب كتابة رقم العائلة وتسجيل البلدية.
أعلن رسمياً عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنه من المقرر فتح باب التسجيل لجميع الشباب الذين سيتزوجون ويحتاجون دعم مادي ليقوما بالتسجيل في منحة الزواج ليبيا ولكن تم وضع عدد من الشروط لابد أن تكون متوفرة في هؤلاء الشباب ليتمكنوا من الفوز بمنحة الأربعين الف جنيه ليبي، وأبرز هذه الشروط الخاصة بالتسجيل في منظومة دعم الزواج ليبيا 2021 وهي كالآتي:
- أن يكون عقد قران الزوج والزوجة قد تم في خلال الفترة التي تمتد من الثاني عشر من أغسطس 2021 و حتى يوم 31 ديسمبر 2021
- كما يشترط أن يكون عقد القران قد تم تسجيله في السجل المدني
- لا يكون الشاب قد سبق له الزواج قبل ذلك
- يشترط ان يكون سن الزوج 25 سنة كما يشترط أن يكون سن الزوجة 18 سنة وتكون منحة الزواج بالنصف بينهما
- لا يجوز الشاب أن يتزوج بفتاة اجنبية
- أن يكون هناك رقم قيد للشاب الذي يرغب في الزواج يكون جديد
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