أبوالغيط يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الجديد، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن أبوالغيط وجه التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد. وأوضح المصدر، أن اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التى يواجهها العالمان العربى والإسلامي، خصوصًا وأن جميع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية هم أعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، إضافة إلى التحديات المشتركة التى تواجهها المنظمتين فى مجالات عملهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف المصدر، أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون القائم بين المنظمتين، مشيرا إلى أهمية التنسيق المسبق تجاه القضايا المشتركة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يفضى إلى دعم المواقف العربية والإسلامية فى المحافل الدولية، ويحقق مصالح المشتركة للجانبين فى مختلف المجالات.

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