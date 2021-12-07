بولندا: 7 آلاف مهاجر مازالوا موجودين فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء البولندية، قال المتحدث باسم الاستخبارات ستانيسلو زارين، اليوم الثلاثاء، إن "تقديراتنا أن نظام لوكاشينكو أعاد نحو 3000 مهاجر إلى العراق وسوريا، ولكن عددا أكثر، نحو 7000 مهاجر، مازالوا فى أراضى بيلاروسيا".

وأشار متحدث الاستخبارات البولندية إلى أنه على الرغم من تراجع عدد محاولات عبور الحدود غير القانونية على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، إلا أنه سيكون من المبكر إعلان انتهاء الأزمة، مؤكدًا أن القوات الأمنية فى بيلاروسيا مستمرة فى إرسال جماعات صغيرة من المهاجرين إلى الحدود، من أجل العثور على مناطق أقل تأمينًا، بحيث يمكنهم العبور بصورة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبى.

وفى سياق ذا صلة، أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم، رصد 116 محاولة عبور حدود غير قانونية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما أعلن مطار مينسك، عبر قناة على تطبيق تليجرام، أنه سيتم تسيير رحلة لإعادة المهاجرين من بيلاروسيا إلى العراق فى وقت لاحق من اليوم، تليها رحلة جوية إلى سوريا غدًا الأربعاء.

بينما أشارت وكالة الأنباء البيلاروسية إلى أنه الكثير من المهاجرين على الحدود يريدون الاستمرار فى رحلتهم إلى أوروبا، ويرفضون العودة لمواطنهم.