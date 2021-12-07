قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

جدة - نرمين السيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، حاجز شعفاط العسكرى فى مدينة القدس أمام الحافلات والمواطنين الفلسطينين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.





ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى الحاجز منذ ساعات الصباح الباكر، ما أضر بالمواطنين الفلسطينيين من الطلبة والعمال بصفة خاصة. وقالت الوكالة الفلسطينية إن إغلاق المعبر "تسبب بتعطيل حركة المواطنين، وخاصة الطلبة، ما اضطرهم إلى عدم الذهاب إلى مدارسهم، أو معاهدهم خارج المنطقة"، كما أن العمال لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب إغلاق المعبر. يذكر أن المنطقة تضم أكبر تجمع مقدسى سكانى من تجمعات مخيم شعفاط وضاحية رأس خميس وحى رأس شحادة، وضاحية السلام، وبلدة عناتا.

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