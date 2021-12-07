26 وفاة و5811 إصابة كورونا.. 10.7 % إيجابية الفحوصات

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 26 وفاة و5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 11787 والإصابات إلى 981767.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 10.72 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.