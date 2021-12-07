أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاء

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طيران العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاء

شن طيران العدوان السعودي اليوم الثلاثاء ثلاث غارات على العاصمة صنعاء. طيران العدوان يجدد غاراته على العاصمة صنعاءشن طيران العدوان السعودي اليوم الثلاثاء ثلاث غارات على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين حي سعوان السكني بمديرية شعوب، وشن غارة على مديرية الثورة. وأكد المصدر أن غارات طيران العدوان تسببت في أضرار بالغة في منازل المواطنين وممتلكاتهم .. مندداً باستمرار تحالف العدوان في استهداف الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان في العاصمة صنعاء في ظل صمت دولي معيب.

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