صعدة.. استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
استشهد طفل اليوم الثلاثاء، بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي بمديرية رازح بمحافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى استشهاد طفل.
وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان تعمد قصف اليمن بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا .. لافتا إلى أن تلك القنابل أدت إلى استشهاد وجرح عشرات المواطنين خصوصا من النساء والأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صعدة.. استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.