أخبار اليمن : صعدة.. استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

صعدة.. استشهاد طفل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدواناستشهد طفل اليوم الثلاثاء، بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي بمديرية رازح بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة الشوارق بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إلى استشهاد طفل.

وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان تعمد قصف اليمن بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا .. لافتا إلى أن تلك القنابل أدت إلى استشهاد وجرح عشرات المواطنين خصوصا من النساء والأطفال.

