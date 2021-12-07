أبو الغيط يؤكد أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية بالعراق

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور خالد بتال، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الثلاثاء .





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة بالعراق فى أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية، مشدداً على أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية التى شاركت الجامعة العربية فى مراقبتها. وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبر عن تقديره لمساعى العراق لاستعادة دوره العربى والإقليمى، مؤكداً أنه قوة إقليمية مهمة للتوازن فى المنطقة.

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