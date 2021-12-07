فرنسا: مقترحات إيران بشأن ملفها النووي لا تشكل ”أساسا معقولا” لأي اتفاق

اعتبرت فرنسا، اليوم الثلاثاء: أن المقترحات التي تقدمت بها إيران في محادثات فيينا الأسبوع الماضي بهدف إعادة إحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي غير كافية.

فرنسا: مقترحات إيران بشأن ملفها النووي لا تشكل وكالة إيرانية: محادثات إيران النووية مع القوى العالمية تستأنف الخميس القادم

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "لا تشكل المقترحات التي تقدمت بها إيران الأسبوع الماضي أساسا معقولا يتوافق مع هدف الإبرام السريع (لاتفاق) مع مراعاة مصالح جميع الأطراف"، معبرة عن "خيبة أمل" حيال فشل المحادثات في تحقيق تقدم.