حمد : حظوظنا أقوى للتأهل إلى الربع النهائي لكأس العرب

دوت الخليج :- قال المدير الفني لمنتخب النشامى الكابتن عدنان حمد، إن المنتخب يملك حظوظا كبيرة في حسم التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العرب 2021 ، وذلك من خلال تحقيق الفوز في المباراة التي تجمعه غدا مع المنتخب الفلسطيني في آخر جولات المرحلة الأولى من البطولة.

وأضاف حمد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالدوحة مساء اليوم الاثنين، للحديث عن مباراة الغد، إننا نسعى إلى تحقيق الفوز لحسم التأهل، دون النظر لنتيجة مباراة السعودية والمغرب، مشيرا إلى أن التعادل قد يؤهل الأردن إلى الدور المقبل، وقد يضع المنتخب في حسابات أخرى حال فوز السعودية على المغرب، لذلك فإننا سنلعب من أجل الفوز.

وأشار إلى أنه جهز منتخب الأردن لجميع الاحتمالات التي تتعلق بحسابات التأهل، موضحا أن منتخب النشامى يفتقد غدا جهود بعض عناصره بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب إصابات الملاعب، حيث أن تشكيلة المنتخب تضم 18 لاعبا لاستكمال البطولة".

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