أعلنت السلطات الروسية اليوم أن مسلحا أطلق النار في مركز لخدمة العملاء بموسكو، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على تويتر إنه تم اعتقال المشتبه، إلا أنه لم يأت على ذكر أي تفاصيل عن المهاجم أو دافعه المحتمل.
واكتفى المسؤول الروسي بالقول إن الحادث وقع في جنوب شرق المدينة.
وأضاف: "الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الجرحى".
وأوردت وكالة الأنباء الحكومية "تاس" نقلا عن مصدر لن تسمه في جهات إنفاذ القانون، أن الرجل أخرج مسدسا وشرع في إطلاق النار بعد مشادة مع حارس أمن طلب منه وضع كمامة، وهو أمر إلزامي.
كما نقلت تاس عن شهود عيان قولهم إن فتاة تبلغ من العمر 10 أو 11 عاما من بين الجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الكمامة.. مسلح يقتل شخصين في مركز خدمة عملاء في روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.