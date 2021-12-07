كبير علماء البيت الأبيض يطمئن العالم بشأن خطورة أوميكرون

أكد كبير علماء البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، الثلاثاء، أن تحديد مدى شدة متحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنها ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخف.

وقال فاوتشي لوكالة فرانس برس: "من شبه المؤكد بأنها ليست أكثر شدة من دلتا.. هناك إشارات إلى أنها قد تكون أقل شدة حتى".

وكان فاوتشي، وهو كذلك أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قال في وقت سابق: "لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة" في الأعراض حتى الآن.

كما تشير تقارير من جنوب إفريقيا، حيث يرجح ظهور المتحور الجديد، إلى أن معدلات دخول المصابين للمستشفيات لم تشهد زيادة مخيفة.